SCO की बैठक में PAK ने दिखाया अपना नया मैप, भारत ने जताई कड़ी आपत्ति

मॉस्को। शंघाई सहयोग संगठन ( Shanghai Cooperation Organisation ) की बैठक रूस के मॉस्को में बीते कई दिनों से चल रही है, जिसमें सहयोगी देशों के सदस्य मिलकर अलग-अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। मंगलवार को SCO के सदस्य देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक हुई।

इस बैठक में पाकिस्तान ने अपने देश का नया राजनैतिक मानचित्र ( Pakistan Political Map ) का प्रदर्शित किया, जिसे लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। भारत ने पाकिस्तान के इस नए मानचित्र का काल्पनिक करार दिया। हालांकि SCO के सदस्यों ने भारत की आपत्ति को खारिज कर दिया। इसके बाद भारतीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने इसका विरोध करते हुए बैठक को बीच में छोड़ने का फैसला किया। बता दें कि पाकिस्तान सरकार ने अभी हाल ही में इस नक्शे मंजूरी दी है।

Nepal के बाद अब PAK ने जारी किया नया Map, कश्मीर-लद्दाख और जूनागढ़ पर ठोका दावा

भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर एक बयान में कहा कि SCO की बैठक में पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने जानबूझकर एक काल्पनिक नक्शा पेश किया है। पाकिस्तान इस नक्शे को आजकल प्रचारित कर रहा है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया वह SCO की बैठक के नियमों का उल्लंघन था। इसलिए भारत ने इसपर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई और फिर मेजबान से विमर्श करने के बाद भारत ने बैठक छोड़ दी।

This was in blatant disregard to the advisory by the host against it and in violation of the norms of the meeting. After consultation with the host, the Indian side left the meeting in protest at that juncture. Pak then went on to present a misleading view of this meeting: MEA https://t.co/q39YqCVVH7