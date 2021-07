NASA ने शेयर की हिंदू देवी-देवताओं संग बैठी भारतीय इंटर्न की तस्वीर, मच गया हंगामा, लोगों ने कहा- साइंस का नाश

नई दिल्ली। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के भारतीय मूल की इंटर्न प्रतिमा राय की हिंदू-देवी देवताओं के साथ एक ताजा तस्‍वीर सोशल मीयिा पर पोस्‍ट की है। इस फोटो पर बवाल मच गया है। दरअसल, नासा ने अपने वेरिफाइड ट्विटर हैंडल उन प्रतिभागियों की तस्वीर ट्वीट की जिन्हें इस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ इंटर्नशिप का मौका मिला है। इन तस्वीरों में भारतीय इंटर्न प्रतिम रॉय की भी तस्वीर है। इस तस्वीर के शेयर होते ही इसकी आलोचना शुरू हो गई है।

दो धड़ों में बंट गए यूजर्स

सोशल मीडिया पर प्रमि रॉय की तस्वीर जबरदस्त वायरल हो रही है। ट्विटर पर यूजर्स दो धड़ों में बंट गए हैं। कुछ अन्य यूजर्स भी इस तस्वीर को लेकर नासा पर सवाल उठा रहे हैं। कई यूजर्स नासा की इस तस्वीर की तारीफ भी कर रहे हैं। कुछ ने इसे साइंस का नाश तक बता दिया है। इस तस्‍वीर के पोस्‍ट होने के बाद कई लोगों ने नासा का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया।

Today's the day: applications for fall NASA internships are due! Are you ready? Visit @NASAInterns and apply at: https://t.co/s69uwyR1LJ pic.twitter.com/CVwFJGYbms

आखिर है वायरल हो रही फोटो में

दरअसल, नासा ने प्रतिमा रॉय की जो तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, उसमें उनकी टेबल और दीवार पर हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें भी हैं। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीर में मां सरस्वती, देवी दुर्गा मां, भगवान श्रीराम-सीता की मूर्तियों के साथ भगवान शिव, पार्वती और ब्रह्मा जी भी नजर आ रहे हैं। हिंदू देवी-देवताओं की मूर्तियों के पास लैपटॉप रखा हुआ है। नासा ने चार इंटर्न की तस्वीरें शेयर करते हुए अपने इंटर्नशिप प्रोग्राम को लेकर जानकारी दी है।

Left liberals are targeting & mocking NASA interns Pratima Roy & Pooja Roy for their photos with idols of Hindu gods & goddesses.



The same left liberals were using Burnol when NASA astronaut Sunita Williams took Bhagavad Gita & Upanishad to space to derive inspiration from them. pic.twitter.com/BLOZl02I5e