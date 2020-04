मंगल पर जीवन होगा संभव ! NASA सोने से बनाएगा ऑक्सीजन, जानें कैसे करेगा काम

-NASA Latest Report: ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नासा मंगल पर सोने से ऑक्सीजन ( Oxygen on the Moon Using Gold ) बनाने की योजना बना रहा है। -नासा इस साल जुलाई में अपना एक रोवर मंगल के लिए प्रक्षेपित करेगा। इस रोवर का नाम पर्सिवियरेंस ( NASA's Perseverance ) है। -इंसानी जीवन के लिए 200 गुना ज्यादा ऑक्सीजन बनानी होगी। अगर नासा का यह प्रयोग सफल रहता है तो मंगल पर जीवन संभव हो सकता है।

NASA Latest Report मंगल पर जीवन ( Life on Moon ) को संभव करने के लिए राष्ट्रीय वैमानिकी एवं अंतरिक्ष प्रशासन ( NASA ) की तैयारी चल रही है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक नासा मंगल पर सोने से ऑक्सीजन ( Oxygen on the Moon Using Gold ) बनाने की योजना बना रहा है। यूरोपीय स्पेस एजेंसी ( ESA ) के साथ मिलकर नासा मंगल पर इंसान को भेजने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए नासा इस साल जुलाई में अपना एक रोवर मंगल के लिए प्रक्षेपित करेगा। इस रोवर का नाम पर्सिवियरेंस ( NASA's Perseverance ) है और यह अगले साल 18 फरवरी को मंगल पर उतरेगा और वहां कई वैज्ञानिक गतिविधियों का परीक्षण करेगा। नासा के इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मंगल पर इंसानी जीवन के लिए ऑक्सीजन बनाने पर रहेगा।

सोने से बनेगी ऑक्सीजन ( Create Oxygen on the Moon by Gold )

नासा के मार्स 2020 मिशन में से एक इस मिशन का नाम मोक्जी है। मोक्जी का मतलब मार्स ऑक्सीजन इसरु एक्सपेरिमेंट ( MOXIE ) होता है। इस मिशन के तहत नासा मंगल के जेजीरो कार्टर पर पर्सिवियरेंस रोवर उतारेगा। इस रोवर को नासा की जेट प्रपल्शन लैब में तैयार किया जा रहा है।

इसका काम मंगल पर कार्बन डाइऑक्साइड से एक सोने के बक्से का उपयोग कर ऑक्सीजन बनाने का भी का होगा। इस रोवर में ऑक्सीजनेटर बनाने की भी क्षमता रहेगी।

ऐसे होगा काम

नासा के मुताबिक, मंगल के वायुमंडल में 95 प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है। इसके अलावा दो प्रतिशत नाइट्रोजन और दो प्रतिशत ऑर्गोन है। मोक्जी रोवर के जरिए इसी कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन बनाई जाएगी।

जिस प्रकार ईधन सेल में ऑक्सीजन को ईधन के तौर पर जलाया जाता है, यह उसी की विपरीत प्रक्रिया जैसा ही है जिसे सॉलिड ऑक्साइड इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इसमें मंगल की कम दबाव वाली गैस ली जाएगी और फिर उसे पृथ्वी के वायुमंडलीय दाब पर लाया जाएगा।

सोना होगा अहम

इस प्रकिया में कार्बन डाइऑक्साइड को करीब 800 डिग्री के तापमान पर गर्म किया जाएगा। इसमें से इलेक्ट्रलिसस प्रक्रिया के जरिए ऑक्सीजन को अलग किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया एक बक्से में होगी। सोना जल्दी से गर्मी नहीं फेंकता है। ऐसे में इसका फायदा होगा।

जीवन हो सकता है संभव

मोक्जी की क्षमता के मुताबिक वह हर घंटे में छह ग्राम ऑक्सीजन बना सकता है जो एक कुत्ते को जीवित रखने के लिए काफी होती है। इंसानी जीवन के लिए 200 गुना ज्यादा ऑक्सीजन बनानी होगी। अगर नासा का यह प्रयोग सफल रहता है तो मंगल पर जीवन संभव हो सकता है।