नासा ने जारी की चंद्रयान-2 के लैंडर से जुड़ी तस्वीरें, कठिन थी विक्रम की लैंडिंग

वाशिंगटन। नासा ने शुक्रवार को चंद्रयान-2 के लैंडर से जुड़ी कुछ तस्वीरें जारी की हैं। यह तस्वीरें उसने लूनर टोही कैमरे (LROC) द्वारा कैप्चर की हैं। भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान-2 मिशन में चंद्रमा के अज्ञात दक्षिण ध्रुव के पास एक नरम लैंडिंग का प्रयास किया। इसमें पाया गया कि विक्रम के लिए यह एक कठिन लैंडिंग थी। तस्वीरों में लैंडर के उतरने के निशान पाए गए हैं।

विक्रम लैंडर मसले की होगी जांच, राष्ट्रीय स्तर की समिति का गठनः के सिवन

Our @LRO_NASA mission imaged the targeted landing site of India’s Chandrayaan-2 lander, Vikram. The images were taken at dusk, and the team was not able to locate the lander. More images will be taken in October during a flyby in favorable lighting. More: https://t.co/1bMVGRKslp pic.twitter.com/kqTp3GkwuM