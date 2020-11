NASA: अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गेहूं उगाने का रास्ता ढूंढ़ निकाला

वाशिंगटन। नासा के शोधकर्ताओं ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर गेहूं उगाने का रास्ता ढूंढ़ निकाला है। नासा की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि किस तरह से एक बीज, गेहूं के पौधे का रूप ले लेता है। गुरुत्वाकर्षण से मुक्त माहौल में इस तरह का कारनामा कर दिखाना हैरान कर देने वाला है। वीडियों में दिखाया है कि तीन माह में एक खास जगह पर बीज पौधे का रूप ले लेते हैं।

NASA researchers have found a way to grow wheat on the International Space Station pic.twitter.com/Uij879gSE1