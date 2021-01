Nepal के विदेश मंत्री आज से भारत यात्रा पर, द्विपक्षीय संबंधों में सुधार पर दे सकते हैं जोर

नई दिल्ली। लंबे अरसे से भारत और नेपाल के बीच जारी तनातनी के बीच नेपाल के विदेश मामलों के मंत्री प्रदीप कुमार ग्यावली तीन दिवसीय दौरे पर नई दिल्ली पहुंचेंगे। वह 14 से 16 जनवरी तक भारत की यात्रा पर रहेंगे। यात्रा के दौरान वह 6ठे भारत-नेपाल संयुक्त आयोग की बैठक में भाग लेंगे। साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी मुलाकात कर द्विपक्षीय संबंधों पर जोर देंगे।

