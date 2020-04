बुरी खबर: कोरोना की चपेट में आने से डॉक्टर की मौत, सिर से जुड़े बच्चों को अलग कर बनाई थी पहचान

न्‍यूयॉर्क।

कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की चपेट में अब डॉक्टर भी आने लगे है। न्यूयॉर्क के अस्पताल में न्यूरोसर्जन डॉक्टर जेम्स गुडरिच ( Doctor James Goodrich Died from Coronavirus ) की कोरोना वायरस से मौत हो गई। मोंटेफोर हेल्थ सिस्टम के अनुसार, उनमें कोरोना वायरस ( COVID-19 ) के लक्षण मिले थे। जिसके बाद उन्होंने सोमवार को अंतिम सांस ली। बता दें कि जेम्स गुडरिच ने ही सिर से जुड़े दो बच्चे जाडॉन और एनिस को सर्जरी से अलग किया था और अलग करने की एक विधि विकसित की थी। मोंटिफोर मेडिसिन के सीईओ डॉ फिलिप ने कहा, डॉ गुडरिक हमारी संस्था से काफी सालों से जुड़े हुए थे और वह वास्तव में बहुत याद किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि डॉक्‍टर गुडरिक को अस्पताल में एक सच्‍चा और इमानदार डॉक्‍टर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। अस्‍पताल की तरफ से कहा गया कि डॉक्‍टर गुडरिक का अचानक यूं चला जाना बड़ी क्षति है।

The Montefiore @EinsteinMed community is mourning the loss of Dr. James T. Goodrich, world-renowned pediatric neurosurgeon. Dr. Goodrich passed away on March 30, 2020 from complications associated with COVID-19. Please see our full statement below. pic.twitter.com/nxPcKvPRG4