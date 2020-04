Tsunami Risk: इंडोनेशिया की नई राजधानी बोर्नियो में सुनामी का खतरा, वैज्ञानिकों ने चेताया

Tsunami Risk In Indonesia: इंडोनेशिया की वर्तमान राजधानी जकार्ता है। एक करोड़ आबादी वाला यह शहर दुनिया में सबसे तेज डूबते शहरों में से एक है। माना जा रहा है कि सालों बाद यह शहर डूब जाएगा। इसलिए इंडोनेशिया बोर्नियो द्वीप ( Borneo Indonesia ) को अपनी नई राजधानी बनाने की योजना बना रहा है। इसकी घोषणा इंडोनेशिया के योजना मंत्री ने की है। लेकिन, अब यहां भी खतरा मंडरा रहा है। यूके और इंडोनेशिया के शोधकर्ताओं ने इस इलाके में सुनामी ( Tsunami Warning ) का खतरा बताया है।

शोधकर्ताओं ने कहा, भले ही इंडोनेशिया सरकार बोर्नियो द्वीप को नई राजधानी के रूप में निर्माण करना चाहती हो, लेकिन बोर्नियो और सुलावेसी के द्वीपों के बीच मकासार जलसंधि में कई भूमिगत भूस्खलन हुए हैं जिससे भारी लहरें उठेंगी। जिससे सुनामी का खतरा बना हुआ है। एडिनबर्ग में हेरियट-वाट विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस बात का दावा किया है।

