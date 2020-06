Earthquake In New Zealand: 7.4 तीव्रता के भूकंप के झटकों से हिली धरती, सुनामी की चेतावनी जारी

वेलिंगटन। कोरोना संकट ( Coronavirus ) के बीच न्यूजीलैंड में गुरुवार की शाम जोरदार भूकंप ( Earthquake in New Zealand ) के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 7.4 मापी गई। भूकंप के झटकों के बाद सुनामी की चेतावनी ( Tsunami Warning ) जारी की गई है। भूकंप का केंद्र तुरांगा से 730 किलोमीटर दूर था। भूकंप के बाद सुरक्षा एजेंसियां राहत-बचाव कार्य में जुट गई हैं। खबर लिखे जाने तक किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।

पैसिफिक सुनामी वॉर्निंग सेंटर ( Pacific Tsunami Warning Centre ) ने चेतावनी जारी करते हुए बताया है कि भूकंप के जोरदार झटकों के कारण फिजी, केरमेडेक द्वीप समूह, न्यू कैलेडोनिया, न्यूजीलैंड, नीयू, टोंगा और वानुअतु में सुनामी की लहरें आ सकती हैं।

यूएस जियोलॉजिकल सर्वे ( US Geological Survey ) के मुताबिक, भूकंप का केंद्र न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड के एक शहर ओपोटिकी से 685 किमी उत्तर-पूर्व में है। भूकंप के तुरंत बाद सभी केंद्रों ने सुनामी की चेतावनी जारी किया है और सभी पड़ोसी देशों से अनुरोध किया है कि समुद्र के किनारे बसे हुए सभी नागरिकों को सूचित करें और तत्कला सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं।

आपातकालीन एजेंसियां सक्रिय, न्यूजीलैंड में अलर्ट

अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे ने बताया है कि शुरुआती अनुमान के मुताबिक, समुद्र में 0.3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। साथ ही इन लहरों के जमीन पर टकराने के दौरान और शक्तिशाली होने की संभावना है। किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए सभी को चेतावनी जारी किया गया है।

इधर भूकंप के तुरंत बाद न्यूजीलैंड की आपातकालीन एजेंसियां सक्रिय हो गया है और आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी ने एक बयान जारी कर कहा कि यह देश के लिए भूकंप के खतरे का आकलन कर रहा है।

नेशनल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी ( National Emergency Management Agency ) ने ट्वीट किया कि हम आकलन कर रहे हैं कि क्या इस भूकंप से पैदा हुई सुनामी न्यूजीलैंड को प्रभावित कर सकती है? फिलहाल, किसी भी तरह से जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है।

There is no tsunami threat to New Zealand following the M7.4 SOUTH OF THE KERMADEC ISLANDS earthquake. Based on current information, the initial assessment is that the earthquake is unlikely to have caused a tsunami that will pose a threat to New Zealand.