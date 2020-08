New Zealand: 100 दिन से नहीं मिला एक भी केस, Health Department ने बताया मील का पत्थर

वेलिंगटन। पूरी दुनिया कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Epidemic ) से जूझ रही है और लगातार यह वायरस फैल रहा है। इसे फैलने से रोकने के लिए दुनियाभर में कोशिशें की जा रही है। कई देशों ने बेहतर सूझबूझ और प्रशासिक कुशलता से कोरोना को हराने में सफलता पाई है। इसमें पचास लाख की जनसंख्या वाला देश न्यूजीलैंड ने कोरोना ( Coronavirus In New Zealand ) को हराने में बेहतरीन काम किया है।

दरअसल, जहां कई देशों हर दिन हजारों की संख्या में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं, वहीं न्यूजीलैंड में बीते 100 दिनों में एक भी केस सामने नहीं आया है। इसको लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे मील का पत्थर करार दिया है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ( Health Ministry ) ने साफ-साफ चेतावनी दी है कि अभी किसी भी तरह से कोई रियायत नहीं दी जाएगी और कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए बनाए गए तमाम नियमों का पालन करना अनिवार्य है, इसका उल्लंघन करने वालों पर किसी तरह की शालीनता नहीं बरती जाएगी।

बता दें कि न्यूजीलैंड में अभी भी कोरोना के 23 सक्रिय मामले हैं। हालांकि इनमें कोरोना संक्रमण पाए जाने पर ही सीमा पर रोक दिया गया और प्रबंधित आइसोलेशन सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

100 दिन तक कोरोना का एक भी नया केस नहीं

न्यूजीलैंड स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक एशले ब्लूमफील्ड ( Ashley Bloomfield, Director General of the New Zealand Department of Health ) ने जानकारी देते हुए बताया है कि देश में बीते 100 दिनों से कोरोना संक्रमण का एक भी केस सामने नहीं आया है। 100 दिन बिना किसी कोरोना संक्रमण के पूरा करना मील का पत्थर साबित करने जैसा है।

उन्होंने कहा कि कई देशों में ऐसा देखा गया है कि पहले वहां कोरोना का असर कम हो गया और फिर अचानक से नए मामले सामने आने लगे। ऐसे में हमें इस बात का खास ध्यान रखना होगा और भविष्य में इस तरह की स्थिति आती है तो उससे निपटने के लिए तैयार रहना होगा।

दुनियाभर में न्यूजीलैंड की तारीफ

कोरोना महामारी से सही तरीके से निपटने को लेकर दुनियाभर में न्यूजीलैंड की तारीफ हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization ) ने न्यूजीलैंड की सराहना की है। बीते 19 मार्च से ही न्यूजीलैंड ने अपनी सीमाएं बंद कर दी है, ताकि कोरोना संक्रमित लोग देश में ना आ पाए।

न्यूजीलैंड में कोरोना का पहला मामला फरवरी में आया था। इसके बाद एक मई को न्यूजीलैंड में कुल 1,219 मामले सामने आए। हालांकि इसके बाद से आज तक (रविवार) यानी 1 मई के बाद से 100 दिन पूरे होने तक एक भी नया मामला सामने नहीं आया है। न्यूजीलैंड में लोग पहले की तरह ही बिना सोशल डिस्टेंसिग ( Social Distancing ) का पालन किए हुए अपनी दैनिक जीवनचर्या जी रहे हैं। इतना ही नहीं, खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों को करने की छूट दी गई है।

हालांकि, न्यूजीलैंड ने साफ कर दिया है कि जो नियम बनाए गए हैं उसका सख्ती से पालन जारी रहेगा। विदेशों से आने वाले नागरिकों को 14 दिन तक क्वारंटीन ( Quarantine ) में रहना पड़ेगा। बता दें कि न्यूजीलैंड में अब तक 22 लोगों की कोरोना से मौत हुई है।