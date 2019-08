न्यूजीलैंड: जब सदन में पहुंचा यह नन्हा मेहमान, बहस के बीच बेबीसिटिंग करने लगे स्पीकर

वेलिंगटन। संसद शब्द से आपके दिमाग में नेताओं के तंज, बिल के लिए बहस और तीखी बयानबाजियों का ही चेहरा सामने आता होगा। या कुछेक दिन नेताओं के छिटपुट हंसी मजाक के पल भी सामने आए हैं, लेकिन हम इस रिपोर्ट में आपको न्यूजीलैंड की संसद से आई एक तस्वीर के बारे में बताने जा रहे हैं। इस तस्वीर में स्पीकर एक सांसद के बच्चे को गोद में लिए नजर आ रहे हैं।

न्यूजीलैंड की संसद का बदला-बदला नजारा

बुधवार को न्यूजीलैंड की संसद का नजारा ही कुछ और था। संसद में देश के गंभीर मुद्दे की बहस को छोड़कर लोग वहां उस बच्चे के बारे में बात कर रहे थे जो मेहमान के रूप में वहां अचानक पहुंचा था। यह बच्चा एक सांसद का बेटा था जो अपनी पैटरनिटी लीव के बाद सदन में आए थे।

Normally the Speaker’s chair is only used by Presiding Officers but today a VIP took the chair with me. Congratulations @tamaticoffey and Tim on the newest member of your family. pic.twitter.com/47ViKHsKkA

स्पीकर ने साझा की तस्वीर

बच्चे को पहले एक सांसद के हाथ से होते हुए दूसरे सांसद ने लिया। इसके बाद खुद स्पीकर टेवर मैलार्ड ने उसे अपनी में बिठाकर दूध भी पिलाया। संसद में इस प्यारे बच्चे की बेबीसीटिंग के बाद स्पीकर ने अपने ट्विटर पर तस्वीर भी शेयर की। पोस्ट में मैलार्ड ने लिखा, 'आजतक स्पीकर की कुर्सी सिर्फ पीठासीन अधिकारी ही इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज एक VIP ने मेरे साथ यह कुर्सी साझा की।'

Who needs to see this today? Every single last one of us, that’s who. Here’s a brand new papa holding his new born in our House of Representatives right now 😭❤️ pic.twitter.com/NU00SHfKFT