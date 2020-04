NWS Alert: अमेरिका के 60 लाख लोगों पर मंडरा रहा खतरा, वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

US Weather Alert: पूरी दुनिया में कोरोना ( Coronavirus ) से सबसे ज्यादा प्रभावित अमेरिका ( Coronavirus in USA ) में 60 लाख लोगों पर नया खतरा मंडरा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों ने अमेरिका के कई राज्यों में भयंकर तूफान ( Heavy Thunderstorm ), भारी से भारी बारिश का रेड अलर्ट ( Weather Red Alert ) जारी किया है। सीएनएन के मुताबिक, अमेरिका के दक्षिण-मध्य टेक्सास से दक्षिणी विस्कॉन्सिन अगले 24 घंटे के दौरान भयंकर टॉरनेडो तूफान ( Tornado Storm ) और बवंडर आने की पूरी आशंका है।

इन इलाकों में रह रहे करीब 60 लाख लोगों को तूफान प्रभावित कर सकता हैं। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS Alert ) ने कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिणी राज्यों में कई तूफान अलग-अलग समय पर सक्रिय हो सकते है। इसके लिए लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी गई है।

Coronavirus संकट के बीच 'तूफान' मचाएगा भारी तबाही! अमेरिकी वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी

सीएनएन के मौसम विज्ञानी ब्रैंडन मिलर ने कहा, " इस बात का खतरा है कि हवा की तेज रफ्तार भारी तबाही मचा सकती है। कुछ बवंडर तेज हवाओं के साथ सक्रिय हो रहे है। दोपहर के बाद इसकी शुरुआत हो जाएगी। रातभर में तूफान रौद्र रूप धारण कर लेगा। इस दौरान बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है। स्टॉर्म प्रेडिक्शन सेंटर ने कहा, उत्तरपश्चिम में दक्षिण-पूर्व के.एस. भाग में देर रात तक तेज आंधी चलने की आशंका है।

More severe weather is possible tomorrow across the southern plains and MS valley. Know your #SafePlace to shelter ahead of time so you know where to go when warnings are issued. pic.twitter.com/WmaIRoHmp7