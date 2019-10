लाइव टीवी पर सीरिया की बमबारी की खबर को पढ़ रही थी एंकर, सामने आ गया उसका बेटा

वाशिंगटन। लाइव टीवी पर एक ऐसा वाक्या सामने आया कि लोग देखकर हैरान रह गए। न्यूज एंकर तुर्की और सीरिया के बीच तनाव को लेकर खबर पढ़ रही थी कि तभी उसका बेटा सामने आ गया। बेट मां-मां करते हुए उसे परेशान करने लगा। यह वीडियो वायरल हो चुका है।

Sometimes unexpected breaking news happens while you're reporting breaking news. #MSNBCMoms #workingmoms pic.twitter.com/PGUrbtQtT6