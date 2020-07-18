Ukraine: महिला एंकर का दांत लाइव शो के दौरान गिरा, वीडियो हुआ वायरल
Highlights
- जब दांत (Tooth) गिर गया तभी भी एंकर ने एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह अपना काम जारी रखा।
- इस वाक्ये का वीडियो महिला एंकर ने खुद इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया और पूरी कहानी बताई।
कीव। यूक्रेन (Ukraine) में लाइव करती एक एंकर का दांत अचानक उसके हाथ में आ गया। लाइव शो (Live Show) के दौरान एंकर इस वाक्ये को छिपाने की कोशिश में लगी रही, मगर दर्शकों ने इसे पकड़ लिया। अब उनका वीडियो वायरल हो चुका है। गौरतलब है कि जब दांत गिर गया, तभी भी एंकर ने एक अच्छे प्रोफेशनल की तरह अपना काम जारी रखा। घटना के वक्त उसके एक हाथ में कुछ पेपर्स थे। वहीं दूसरे हाथ से उन्होंने अपने गिरते दांत को संभाला।
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Нова "слава" прийшла звідки не чекали .... і підтримка теж😍. Так, в мене справді сьогодні під час прямого ефіру ТСН о 9:00 випала частина переднього зуба). Це, напевно, найкурйозніший мій досвід за двадцять років роботи ведучою. Прямий ефір тим і прекрасний, що завжди непередбачуваний. Так, в 2013 я вперше прямо в своєму ефірі побачила кадри затримання свого чоловіка😪 на протесті під Київрадою, а кілька років тому мою ногу під час випуску несподівано почала облизувати собака, що забігла зі студії @snidanok Цього разу моя колега @nata_goncharova мені написала, мовляв, "ти так зреагувала, ніби ти щодня губиш зуби😀". Ні, не щодня😁. Просто саме зараз я вирішила виправити ту прикрість, яка сталася понад десять тому. В мене в спальні стояв важкий металевий будильник і одного разу дуже зацікавив мою маленьку доньку. Вона схопила його з підвіконня і почала розмахувати "іграшкою" навколо сплячої мами. І щойно я позіхнула, як маленька весела ручка відбила мені половину зуба. Зараз зважилася нарешті на більш радикальний ремонт. Тільки була не дуже уважна до заборони свого стоматолога надкусувати їжу передніми зубами до закінчення лікування. Власне, тому сталося те, що сталося... Чесно кажучи, думала, що інцидент пройде непоміченим. Саме цей епізод свідомо не виклали на YouTube канал ТСН. Але ми недооцінили уважність наших глядачів. Блогерка @ekulka виклала це в своєму профілі, і .... понеслося по всіх виданнях, і не лише українських. В усій цій історії мене особисто вразила та кількість підтримки, яку я отримала) - і в коментарях, і в особистих повідомленнях. Друзі, велике Вам спасибі❤️))). В будь-якій ситуації зберігаємо спокій💪 Завтра вранці побачимось📺 в @tsnua
महिला एंकर ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर किया
सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान उनके चेहरे का हावभाव बिल्कुल नहीं बदला। इस दौरान वह बिल्कुल नर्वस नहीं हुई। इस वाक्ये का वीडियो महिला एंकर ने खुद इंस्टाग्राम (Instagram) पर शेयर किया और पूरी कहानी बताई। यूक्रेन के टीएसएन चैनल की एंकर मारीच्का पडाल्को ने कहा कि लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान मेरा सामने का एक दांत गिर गया था। एक प्रेजेंटर के तौर पर मेरे 20 सालों के करियर में यह काफी चौंकाने वाला अनुभव रहा। लाइव ब्रॉडकास्टिंग (Broadcasting) को बेहद संजीदा तरह से की जाती है। क्योंकि इसमें हमेशा कुछ न कुछ अप्रत्याशित होता है।'
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, मारीच्का पडाल्को ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'ईमानदारी से कहूं तो, मुझे लगा था कि लाइव शो के दौरान कोई भी इस घटना पर गौर नहीं करेगा। मगर मैंने दर्शन की नजरों को कमतर आंकने की कोशिश की।
मेटल घड़ी लहराते हुए गलती से उनके दांत पर मार दी
पडाल्को का कहना है कि करीब दस साल पहले उनकी बेटी ने एक मेटल घड़ी लहराते हुए गलती से उनके दांत पर मार दी थी। तब उन्हें उस दांत का इलाज कराना पड़ा। डेंटिस्ट ने कहा था कि ऐसे फल न खाऊं जिन्हें आगे के दांतों से काटने की जरूरत पड़ती है। लेकिन बाद में मैंने परहेज में थोड़ी लापरवाही की। ये सब उसी का नतीजा था।मुझे नकली दांत लगाने पड़े। पुराने दांत को उखाड़कर नकली दांत को लगाया गया था।
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