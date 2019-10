भगोड़े नीरव मोदी को नहीं मिली राहत, 11 नवंबर तक जेल में होगा रहना

लंदन। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में भगोड़ा नीरव मोदी को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को ब्रिटेन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नीरव मोदी की जमानत याचिका खारिज करते हुए उसकी हिरासत 11 नवंबर तक बढ़ा दी।

नीरव मोदी अपने रिमांड की नियमित सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश हुए थे। इस दौरान वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट की डिस्ट्रिक्ट जज नीना टेम्पिया ने आरोपी हीरा कारोबारी नीरव मोदी को तगड़ा झटका देते हुए हिरासत अवधि बढ़ा दी।

बता दें कि इससे पहले नीरव मोदी की चार जमानत याचिकाओं को अदालत ने खारिज दिया था। जबकि 19 सितंबर को नीरव मोदी की हिरासत 17 अक्टूबर तक के लिए बढ़ाई गई थी।

