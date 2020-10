Nobel Peace Prize 2020: वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया शांति का नोबेल पुरस्कार

नॉर्वे। नोर्वे की नोबेल कमिटी ने साल 2020 के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार ( Nobel Peace Prize ) की घोषणा शुक्रवार को की। नोबेल कमिटी की ओर से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। इतिहास में ऐसै चौथी बार हुआ जब शांति के नोबेल के लिए 300 से अधिक नामांकन हुए थे।

इस सम्मान के लिए कई दिग्गजों व संस्थाओं का नाम सबसे आगे चल रहा था, जिसमें प्रेस फ्रीडम समूह, विश्व स्वास्थ्य संगठन ( World Health Organization ) और पर्यावरण एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ( Activist Greta Thunberg ) का नाम प्रमुख है।

Nobel Prize 2020: जेनिफर डूडना और इमैनुएल कारपेंटियर को जीनोम एडिटिंग के लिए मिला Chemistry का नोबेल

हालांकि ज्यूरी ने सर्वसम्मति से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को इस पुरस्कार के लिए चुना। दुनिया भर में भूख मिटाने और पीड़ितों की मदद करने में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की अहम भूमिका के लिए नोबेल कमिटी ने इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। समिति ने संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति और युद्ध के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के लिए किए गए WFP की प्रयासों की जमकर सराहना की।

2019 में 88 देशों में लोगों तक पहुंचाई मदद

नोबेल कमेटी की अध्यक्ष बेरिट राइस एंडर्सन ने कहा कि WFP ने 2019 में 88 देशों के करीब 10 करोड़ लोगों तक सहायता पहुंचाई। उन्होंने कहा कि WFP दुनिया भर में भूख को मिटाने और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने वाला सबसे बड़ा संगठन है।

आपको बता दें कि इस साल शांति नोबेल पुरस्कार के लिए 318 नामांकन आए थे। इनमें 211 शख्सियतें और 107 संगठन शामिल हैं। सूची में शामिल सभी नामों को अगले 50 वर्षों तक गोपनीय रखा जाता है। ऐसे में यह कहना बहुत ही मुश्किल होता है कि यह पुरस्कार किसे मिलेगा।

The @WFP has been awarded the 2020 #NobelPeacePrize for its efforts to combat hunger, for its contribution to bettering conditions for peace in conflict-affected areas and for acting as a driving force in efforts to prevent the use of hunger as a weapon of war and conflict.