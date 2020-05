जिंदा हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन, वीडियो में सच सामने आया

सियोल। आखिरकार उत्तर कोरिया (North korea) के तानाशाह किम जोंग उन (Kim jong-un) के जिंदा होने की खबर की पुष्टि हो गई। शनिवार को मीडिया में जारी वीडियो में वह एक फैक्ट्री का उद्धाटन करते हुए नजर आए। करीब 3 सप्‍ताह के बाद पहली बार किम जोंग उन सार्वजनिक तौर पर नजर आए हैं। अभी तक उनकी मौत की खबरें सामने आ रही थीं। यहां तक उनके उत्तराधिकारी तक की बात होने लगी थी।

#WATCH North Korea's Kim Jong Un makes first public appearance in 20 days, at the completion of a fertilisers plant in Pyongyang pic.twitter.com/1OY8W8ORD7