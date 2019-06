बीजिंग। चीन ने एक बार फिर भारत की राह में अड़ंगा लगाते हुए एनएसजी ( Nuclear suppliers group ) में प्रवेश की कोशिशों पर ब्रेक लगाया है। चीन ने गैर एनपीटी ( NPT ) देश होने के कारण 'किसी विशिष्ट योजना' के बिना एनएसजी में भारत के प्रवेश पर रोक लगा दी है। चीन इस बात पर जोर दे रहा है कि जिन देशों ने एनपीटी पर हस्ताक्षर किए हैं उन्हें ही संगठन में प्रवेश करने की अनुमति दी जानी चाहिए। बता दें कि एनएसजी एक 48 सदस्यीय समूह है जो वैश्विक परमाणु व्यापार को नियंत्रित करता है।

The twenty-ninth Plenary Meeting of the Nuclear Suppliers Group (NSG) , chaired by Ambassador Kairat Sarybay of Kazakhstan, was held in Nur-Sultan, Kazakhstan, on 20 and 21 June 2019.