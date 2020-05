कोरोना के बीच अमेरिका में नई मुसीबत की चेतावनी, NWS ने जारी किया अलर्ट

Coronavirus: अमेरिका के कई राज्यों में अभी तूफान का खतरा टला नहीं है। नेशनल वेदर सर्विस ( NWS Alert ) के मुताबिक, अगले सप्ताह तक भयंकर तूफान, बवंडर आने की पूरी संभावना बनी हुई। मौसम विभाग ( Weather forecast ) के मुताबिक, अमेरिका के कई राज्यों में इस तूफान का खतरा मंडरा रहा है। बता दें कि अमेरिका में कोरोना वायरस ( coronavirus in America ) का सबसे ज्यादा खतरा बना हुआ है। अब तक मरने वालों की संख्या 85 हजार से भी ज्यादा हो चुकी है। वहीं, 14 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके है। इसी बची भयंकर तूफान की चेतावनी ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है।

AccuWeather के मुताबिक, मौसम विशेषज्ञ लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है। सोमवार को सोमवार को उत्तरी और पश्चिमी टेक्सास के कुछ हिस्सों में आंधी के साथ भारी बारिश हुई।

Coronavirus संकट के बीच मंडराने लगी एक और 'आफत', NWS ने दी चेतावनी

You can clearly make out the storms developing along a dry line stretching from the Oklahoma/Texas Panhandles into Mexico right now.

A number of these are already severe. pic.twitter.com/01LcNVVXad