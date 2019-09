अमरीका: इंडियाना वॉलमार्ट में गोलीबारी, एक घायल, दो संदिग्ध गिरफ्तार

वाशिंगटन। अमरीका के इंडियाना वॉलमार्ट में रविवार को हुई गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल हो गया है। इस मामले में पुलिस ने दो लोगों को हिरासत में लिया है। घटना राज्य के होबर्ट शहर की है। पुलिस ने फेसबुक पोस्ट में जानकारी देते हुए बताया है, कि दो संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और घटनास्थल से हथियार बरामद कर लिए गए हैं।

कश्मीरियों को भड़काने में लगे पाकिस्तान के राजनेता, कहा- हथियार उठाने का हक

West Texas mass shooting: What we know so far



Read @ANI story | https://t.co/iSTQOv1JaT pic.twitter.com/XxLWcpKCXf