Spain में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए एक लाख जानवरों को मारने के आदेश

-चीन के वुहान ( China Wuhan ) से निकले कोरोना वायरस ( Coronavirus ) ने पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है।

-दुनिया में अब तक कुल 13 लाख से ज्यादा मरीज ( Covid-19 Cases ) सामने आ चुके हैं।

-कोरोना वायरस से न सिर्फ इंसानों पर, बल्कि जानवरों पर भी संकट खड़ा हो गया है। स्पेन ( Coronavirus in Spain ) से हैरान करने वाली खबर सामने आई है।

-यहां कोरोना वायरस संक्रमण पर काबू पाने के लिए एक लाख ऊदबिलाव ( One Lakh Mink to be Killed in Spain ) को मारने का आदेश दिया गया है।