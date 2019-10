पाक के विवादित मंत्री ने दी दशहरे की बधाई, सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हुए

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में विवादित बयान देने वाले पाक के मंत्री फवाद चौधरी ने विजयादशमी के अवसर पर ट्वीट कर लोगों को बधाई दी। हालांकि उनकी इस बधाई को लेकर यूजर्स ने उन्हें जमकर ट्रोल कर दिया। कुछ लोगों ने जहां उन्हें अखंड भारत की याद दिलाई, वहीं कुछ ने कहा कि दशहरा के मौके पर मसूद अजहर और हाफिज सईद जैसे आतंकियों का अंत कर देना चाहिए।

Happy #Dusehra to all Hindu brethren in Pakistan, India and beyond....