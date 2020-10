Pakistan :  बलूचिस्तान के क्वेटा में बम विस्फोट, 4 की मौत, 7 से ज्यादा घायल

नई दिल्ली। रविवार को पाकिस्तान स्थित बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा में एक भयंकर बम विस्फोट की घटना सामने आई है। इस बम विस्फोट में कम से कम चार लोगों के मारे जाने की सूचना है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में सात लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। स्थानीय पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है।

Bomb explosion leaves at least four dead and two injured in Quetta, Balochistan. Blast took place in Hazarganji area in the vicinity of Shalkot police station: Pakistan media