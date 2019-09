आखिर सच आया सामने! पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी ने जम्मू-कश्मीर को बताया भारतीय राज्य

संयुक्त राष्ट्र। जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटने के बाद बैचेन पाकिस्तान हर अंतर्राष्ट्रीय संगठन में इस मुद्दे को उठाने की कोशिश की है, लेकिन हर बार हार का मुंह देखने पड़ा है। अब तिलमिलाए पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (UNHRC) में इस मुद्दे को उठाया है।

इस बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आई है वह हैरान करने वाला है। पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बताया है। पाकिस्तान ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक राज्य है।

जम्मू-कश्मीर को लेकर UNHRC में भारत को घेरने की कोशिश में पाकिस्तान, 115 पेज वाला झूठ का पुलिंदा तैयार

दरअसल, पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर मुद्दे पर अपना पक्ष रखने के लिए एक डोजियर पेश किया है। इसमें उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला के बयान को जगह देते हुए भारत को घेरने की कोशिश की है।

इस बीच पाकिस्तान का पक्ष रखने वाले पाक विदेशमंत्री शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक बयान में आखिरकार सच बोलते हुए यह साफ कर दिया कि जम्मू-कश्मीर भारत का एक राज्य है।

#WATCH: Pakistan Foreign Minister Shah Mehmood Qureshi mentions Kashmir as “Indian State of Jammu and Kashmir” in Geneva pic.twitter.com/kCc3VDzVuN