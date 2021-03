पाकिस्तान के पीएम इमरान खान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने दी होली की बधाई

नई दिल्ली। भारत समेत दुनियाभर में रहने वाले हिन्दू समुदाय के लोग रंगों के पर्व होली को धूमधाम से मना रहे हैं। वहीं इस विशेष मौके पर कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हिन्दू समुदाय को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं दी है। पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रविवार को हिन्दू समुदाय को होली की बधाई दी।

उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा ‘हमारे हिन्दू समुदाय को रंगों के त्योहार होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं।’ उन्होंने अंग्रेजी और ऊर्दू में अलग-अलग ट्वीट कर बधाई दी। इमरान खान के अलावा नेशनल असेंबली के अध्यक्ष असद कैसर समेत कई अन्य पाकिस्तानी नेताओं ने भी हिन्दू समुदाय के लोगों व सांसदों को बधाई दी।

कैसर ने पाकिस्तान के विकास में हिन्दू समुदाय की भूमिका की जमकर तारीफ की और कहा रंगों का यह त्योहार खुशियां फैलाने का अवसर देता है। पाकिस्तान में सभी अल्पसंख्यक समुदाय को अपने त्योहार मनाने का अधिकार है। बता दें कि पाकिस्तान में हिन्दू सबसे बड़ा अल्पसंख्यक है। आधिकारिक अनुमान के अनुसार, पाकिस्तान में हिन्दू आबादी की संख्या 75 लाख हैं।

Wishing all our Hindu community a very happy Holi, the festival of colours.

ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने दी होली की बधाई

ऑस्ट्लिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने होली की बधाई दी है। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी करते हुए हिन्दू समुदाय के लोगों को होली की बधाई दी। वहीं भारत के साथ अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत करने की भी बात कही। अपने वीडियो संदेश में मॉरिसन ने कहा ‘नमस्ते.. रंगों के त्योहार होली को मनाने वाले सभी लोगों को होली की शुभकामनाएं। पिछले वर्ष होली का रंग, उसकी जीवंतता और उत्साह महामारी के कारण फीके पड़ गए थे। कठिनाई के उन दिनों के कारण होली के मनाए जाने को कई तरह से सीमित करना पड़ा था। आगे भी हम जो कुछ करेंगे वह बहुत हद तक महामारी से प्रभावित होगा। परंतु इस वर्ष हम अपनी आंखे खोलकर भविष्य की ओर अत्यधिक आत्मविश्वास के साथ देख सकते हैं।'

उन्होंने आगे कहा- पिछले एक वर्ष के दौरान हमने बड़ी भारी बलिदान दिए थे। अब हम इस बात पर गर्व कर सकते हैं कि एक देश के रूप में हम अपनी बहाली के मार्ग पर कितनी तीव्रता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम उन महत्वपूर्ण चुनौतियों के प्रति भी सचेत हैं.. जिनका सामना भारत समेत विश्व भर के देशों को अभी भी करना पड़ रहा है। ऑस्ट्लिया में नौकरियां फिर से बढ़ रही हैं.. ऑस्ट्रेलिया में निर्मित और उत्पादित टीकों के माध्यम से एक सुरक्षित, सुनियोजित और विशेषज्ञतापूर्ण टीकाकरण कार्यक्रम आरंभ हो चुका है..

इसलिए अब हम विदेश से आने वाले टीकों की आपूर्ति पर किसी भी तरह से निर्भर नहीं हैं। परंतु मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भारत एक बहुत ही महत्वूर्ण कार्य कर रहा है। चाहे यह हमारे नए QUAD के हिस्सेदारी के क्रम में हो या विस्तृत रूप से टीकों के उत्पादन करने के रुप में, जो व्यापक विश्व में सहायता प्रदान कर रहे हैं। हम साथ मिलकर आगे बढ़ने का मार्ग बनाते रहेंगे। यही बातें ऑस्ट्रेलिया को पूरे विश्व में सर्वोत्कृष्ट बनाता है।

ऑस्ट्रेलियावासी होने के नाते हम सदा एक-दूसरे का समर्थन देते हैं.. एक-दूसरे को सम्मान और मान्यता देते हैं.. और प्रोत्साहित करते हैं। इसी एकता से हमें सबसे कठिन दौर का सामना करने की शक्ति मिलती है। इसलिए एकता की इसी भावना के साथ मैं आप सभी को होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देता हूं.. होली की शुभकामनाएं।’

Wishing our Hindu Australian community, my good friend @narendramodi and all the people who are celebrating it, a happy and colourful Holi!



होली की शुभकामनाएँ। pic.twitter.com/rjz1MA8gHJ