UNESCO में अयोध्या मामले पर पाकिस्तान ने की घेरने की कोशिश, जवाब में भारत ने दिखा दिया आईना

पेरिस। कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से ही पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इसको लेकर झूठे प्रोपेगैंडा फैलाता रहा है। इस बार अपने दुष्प्रचार में पाकिस्तान ने इस मुद्दे के साथ-साथ अयोध्या का भी मुद्दा जोड़ लिया। हालांकि, भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है।

पाकिस्तान के DNA में ही आतंकवाद

ताजा मामला संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूनेस्को से सामने आया है। पाकिस्तान ने यहां पर अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भी उठाया। इसके जवाब में भारत ने पाकिस्तान के आतंकी कच्चे चिट्ठे को खोलकर रख दिया। भारत ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के DNA में ही आतंकवाद घुला है। भारत ने इस बार सीधे कहा कि हमारे पड़ोसी देश को भारत की अखंडता और आतंरिक मामलों में दखल देने की गंदी आदत है, जबकि पाकिस्तान ने खुद ही अपने देश में मानवाधिकारों को ताक पर रखा हुआ है।

