France: जोरदार 'धमाके' की आवाज से हिल उठा पेरिस, दहशत में लोग

पेरिस। फ्रांस की राजधानी पेरिस ( Paris ) में बुधवार को एक जोरदार धमाके की आवाज से लोगों के होश उड़ गए। आवाज की वजह से लोग दहशत में आ गए। लोगों को ये समझ में नहीं आया कि आखिर ये आवाज कहां से आया और क्या हुआ है।

'धमाके' की अवाज इतनी जबरदस्त थी कि कई लोगों के घर हिल गए। लोग फौरन इमर्जेंसी सर्विसेज को फोन कर इसके बारे में जानकारी लेने की कोशिश करने लगे। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ये धमाका किसी जेट प्लेन के साउंड बैरियर ( Paris Blast Jet Plane Sound Barrier ) तोड़ने की वजह से हुआ है।

आपको बता दें कि जब कोई जेट अचानक आवाज की गति से भी तेज उड़ता है तो इस तरह का धमाका होता है। इस धमाके को Sonic Boom कहते हैं। ध्वनि की गति निर्वात में 332 मीटर प्रति सेकेंड होती है। जब कोई ऑब्जेक्ट इससे तेज गति से उड़ता है तो उसे सुपरसोनिक स्पीड कहा जाता है। जब कोई विमान ध्वनि की गति से तेज उड़ता है तो यह सोनिक बूम पैदा करता है। इससे बड़ी मात्रा में एनर्जी यानी ऊर्जा पैदा होती है।

इसके कारण विमान आने से पहले आवाज नहीं सुनाई देता है, लेकिन जब विमान गुजर जाता है तो एक धमाके की आवाज निकलती है। यह बहुत ही तेज होता है।

Major blast heard all over #Paris and nearby suburbs, source unclear: Reuters pic.twitter.com/m0tTQXA45s