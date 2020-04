एलियन के रहस्य को जानने में मिलेगी मदद, पेंटागन ने जारी किए तीन वीडियो

वाशिंगटन। अमरीकी रक्षा विभाग (डीओडी) ने हाल ही में तीन वीडियो जारी किए हैं। जो एक यूएफओ (अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट- उड़ने वाली अज्ञात वस्तु) को दर्शाते हैं। इनमें से एक वीडियो नवंबर 2004 में कैद किया गया। वही दो अन्य वीडियो जनवरी 2015 के हैं।

इन्हें 2007 और 2017 में अनधिकृत तरीके से रिलीज किया गया था। इन्हें देखने के बाद एलियन जैसे बाहरी ग्रह के प्राणियों के होने का अंदेशा होता है। रक्षा विभाग ने बयान में कहा कि डीओडी इस वीडियो को लोगों का यह भ्रम साफ करने के लिए जारी कर रहा है कि जो फुटेज सर्कुलेट हो रहा है वह सच है या नहीं। इन वीडियो को अमरीकी नेवी पायलट्स ने कैमरे में कैद किया था।

"Look at that thing!"



Pentagon declassifies three previously leaked top secret U.S. Navy videos of "unexplained aerial phenomena"—and that some believe could show UFOs. https://t.co/YTuvaPHykM pic.twitter.com/YaKImrnl5M