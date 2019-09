ब्रेक्सिट पर घर में ही फंस गए पीएम बोरिस जॉनसन, भाई ने कैबिनेट से दिया इस्तीफा

लंदन। ब्रेक्सिट को लेकर ब्रिटेन में मचे सियासी घमासान के बीच प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को एक के बाद एक झटका लगता ही जा रहा है। अब जॉनसन को अपने ही घर में एक बड़ा झटका लगा है।

दरअसल, ब्रेक्सिट को लेकर बोरिस जॉनसन के छोटे भाई ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जॉनसन के भाई जो जॉनसन ( Jo Johnson ) ने कैबिनेट के सदस्य और कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद के तौर पर इस्तीफा दे दिया।

जो जॉनसन सरकार में व्यापार मंत्री और ओर्पिंगटन से संसद के सदस्य थे। उन्होंने कहा कि परिवार के प्रति निष्ठा और राष्ट्रीय हित के बीच वे खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे थे। लिहाजा उन्होंने मजबूर होकर यह कदम उठाया है।

बता दें कि जो जॉनसन ब्रिटेन में भारत के प्रति मित्रवत रूझान रखने वाले राजनेताओं में से एक हैं। वे 'द फाइनेंशल टाइम्स' के पत्रकार के तौर पर भारत में भी कार्य कर चुके हैं।

It’s been an honour to represent Orpington for 9 years & to serve as a minister under three PMs. In recent weeks I’ve been torn between family loyalty and the national interest - it’s an unresolvable tension & time for others to take on my roles as MP & Minister. #overandout