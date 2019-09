UN क्लाइमेंट चेंज समिट में बोले पीएम मोदी, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में उठा रहे हैं बड़े कदम

न्‍यूयार्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यूसटन में रविवार को 'हाउडी मोदी' मेगाव इवेंट में शामिल होने के बाद अब सोमवार को यूएन क्लाइमेट चेंज समिट में शामिल होते हुए 74वें सत्र को संबोधित किया।

पीएम मोदी ने कहा कि भारत वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिए गंभीर प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण करना होगा।

पीएम मोदी ने कहा कि हम पर्यावरण संरक्षण के लिए कदम उठा रहे हैं। अभी सिंगल यूज प्लास्टिक को रोकने के लिए अभियान चलाया है। इसके लिए स्वतंत्रा दिवस के मौके पर सिंगल यूज प्लास्टिक से आजादी के लिए एक बड़े आन्दोलन का आह्वान किया है।

उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह वैश्विक स्तर पर प्लास्टिक के एकल उपयोग के खिलाफ जागरूकता बढ़ाएगा। बात करने का समय खत्म हो गया है, दुनिया को अब कार्रवाई करने की जरूरत है।

हमने जल संसाधन विकास, जल संरक्षण और बारिश का पानी इकट्ठा करने के लिए 'जल जीवन' मिशन शुरू किया है। उन्होंने आगे कहा कि हमने लाखों परिवारों को स्वच्छ रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किए हैं।

पीएम मोदी ने कहा कि हम भारत में ट्रांसपॉर्ट सेक्टर में ई-मोबिलिटी पर जोर दे रहे हैं। भारत बायो-फ्यूल मिलाकर पेट्रोल-डीजल को विकसित करने पर काम कर रहा है।

पीएम मोदी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को करेंगे संबोधित

आपको बता दें कि पीएम मोदी इसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर भी यूएन में संबोधित करेंगे। यही नहीं, आतंकवाद के मसले पर वह कई राष्ट्राध्यक्षों के साथ बैठक भी करेंगे।

पीएम नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस की ओर से आयोजित इस सम्मेलन में शुरुआती वक्ताओं में शामिल हैं।

पीएम मोदी से पहले इस सम्मेलन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न और मार्शल आयलैंड की राष्ट्रपति हिल्डा हेने संबोधित कर चुकी हैं। जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल मोदी के बाद बोलेंगी।

