पीएम मोदी और शेख हसीना ने की मुलाकात, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोनों ने जताई प्रतिबद्धता

न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा के 74वें सत्र को संबोधित किया और आतंकवाद समेत तमाम मुद्दों पर गहराई के साथ भारत की बात दुनिया के सामने रखी। इसके अलावा आतंक के पालन-पोषणकर्ता पाकिस्तान को बेनकाब भी किया।

पीएम मोदी ने इससे इतर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीने से मुलाकात की और कई अहम मुद्दों पर द्विपक्षीय चर्चा की। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, दोनों देशों के बीच आतंकवाद को लेकर बातचीत हुई।

UNGA में पीएम मोदी के भाषण की 10 बड़ी बातें

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया। विदेश मंत्रालय ने बताया कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच मुलाकात अच्छी रही और इस बीच पीएम शेख हसीना ने पीएम मोदी को बांग्लादेश आने का निमंत्रण दिया।

शेख हसीना ने पीएम मोदी से कहा कि आप बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान के जन्मशताब्दी के मौके पर आएं। पीएम मोदी ने भी उनका मान रखते हुए इस निमंत्रण को स्वीकार किया।

MEA: Bangladesh PM extended an invitation to Prime Minister Narendra Modi to visit Bangladesh, & suggested that it could be undertaken also in connection with the birth centenary of Bangbandhu, Sheikh Mujibur Rahman. The invitation was accepted by Prime Minister Modi. #NewYork https://t.co/tLSpnDjWWm