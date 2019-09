हाउडी मोदी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने सेनेटर की पत्नी से मांगी माफी, एक वीडियो में कैद हुआ मामला

ह्यूस्टन। अमरीका के ह्यूस्टन में 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम के दौरान कुछ ऐसा हुआ, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी। पीएम मोदी ने कार्यक्रम के दौरान टेक्सास की सेनेटर जॉन कॉर्निन की पत्नी से माफी मांगी। कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप भी मौजूद थे। उनके सामने पीएम मोदी ने सेनेटर की पत्नी से माफी मांगी। आइए जानते हैं कि पूरा मामला क्या था?

कार्यक्रम के कारण प्लान किया कैंसिल

दरअसल, रविवार को जॉन कॉर्निन की पत्नी सैंडी का जन्मदिन था। कॉर्निन अपनी पत्नी के साथ वक्त गुजारने की प्लानिंग में थे, लेकिन कार्यक्रम की वजह से उन्हें अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। हालांकि, जब पीएम मोदी को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कॉर्निन की पत्नी से माफी मांगी।

Here is what happened when PM @narendramodi met Senator @JohnCornyn. pic.twitter.com/O9S1j0l7f1