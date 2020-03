India-EU Summit: Coronavirus के खतरे के बीच पीएम मोदी का बेल्जियम दौरा टला

नई दिल्ली। जानलेवा कोरोना वायरस ( Coronavirus ) की वजह से दुनियाभर में हाहाकार मचा हुआ है। अब तक इस वायरस ने करीब 80 देशों में पैर पसार चुका है। लिहाजा इसको लेकर खौफ का वातावरण बन गया है और लोग डर के साए में जीने को मजबूर हो गए हैं।

इन सबके बीच कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए दुनिया भर में अब तक के कई अतंर्राष्ट्रीय सम्मेलन व बैठकें रद्द हो चुकी हैं, जबकि कई सारे इवेंट को भी टाल दिया गया है। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी Women's Day पर सोशल मीडिया को करेंगे "अलविदा"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Narendra Modi ) का बेल्जियम दौरा रद्द हो गया है। पीएम मोदी का यह दौरा कोरोना वायरस के मद्देनजर रद्द हुआ है। वे अगले सप्ताह 13 मार्च को भारत-यूरोपियन यूनियन सम्मेलन ( Indo-European Union Conference ) में भाग लेने के लिए बेल्जियम ( Belgium ) जाने वाले थे। हालांकि अब यह दौरा रद्द हो चुका है।

Raveesh Kumar, MEA: The decision has been taken in the spirit of close cooperation between the EU & India who share same concerns and commitment to global health and hope that the outbreak is contained soon. #CoronaVirus https://t.co/0HMEiYePfg