PM Modi ने जो बाइडन को जीत की बधाई दी, कोरोना समेत कई मुद्दों पर की चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमरीका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन से फोन पर बात कर उन्हें जीत की बधाई दी। पीएम ने ट्वीट कर बताया कि बातचीत में भारत-अमरीका की रणनीतिक साझेदारी को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान दोनों देशों के बीच दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया गया। इसके साथ ही कोरोना वायरस महामारी, जलवायु परिवर्तन समेत भारत-प्रशांत क्षेत्र में सहयोग पर भी खास बातचीत हुई।

Spoke to US President-elect @JoeBiden on phone to congratulate him. We reiterated our firm commitment to the Indo-US strategic partnership and discussed our shared priorities and concerns - Covid-19 pandemic, climate change, and cooperation in the Indo-Pacific Region.