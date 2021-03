Covid-19 वैक्सीन भेजने पर कनाडा में छाए पीएम मोदी, लोगों ने कहा - ‘थैंक्यू इंडिया’

नई दिल्ली। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन का समर्थन करने की वजह से भले ही भारत के साथ रिश्तों में कुछ समय के लिए खटास आई थी लेकिन पीएम मोदी ने सूझबूझ का परिचय देते हुए दोनों देशों के बीच संबंधों को फिर से जीवंत बना दिया है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी द्वारा फैसला लेने के बाद कोविड-19 की वैक्सीन चार मार्च को कनाडा पहुंचने के बाद से वहां लोग भारत के इस पहल का स्वागत कर रहे हैं।

Billboards come up in Greater Toronto area thanking PM Narendra Modi for providing COVID-19 vaccines to Canada pic.twitter.com/0AaQysm6O1