मोदी ने ट्रंप को गिफ्ट में सौंपी 'ह्यूस्टन की यादें', जानिए तोहफे में क्या है खास

न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक खास तोहफा दिया। पीएम मोदी ने ह्यूस्टन में हुए 'हाउडी मोदी' समारोह की एक बड़ी और फ्रेम की हुई तस्वीर भेंट अमरीकी राष्ट्रपति को तोहफे में दी है। इस तस्वीर में दोनों नेता एनआरजी स्टेडियम में 50,000 लोगों के सामने हाथ पकड़े लोगों का अभिवादन करते दिख रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप को भेंट की तस्वीर

पीएमओ ने इस फोटो को ट्वीट कर कहा, 'ह्यूस्टन की यादें, जहां इतिहास बना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'हाउडी मोदी' समारोह की एक फ्रेम की हुई तस्वीर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भेंट की।' मोदी ने इस तस्वीर को द्विपक्षीय मुलाकात के बाद ट्रंप को भेंट किया। इससे पहले मोदी ने समारोह में शामिल होने के लिए ट्रंप का शुक्रिया अदा किया था।

Memories from Houston, where history was made!



PM @narendramodi presented a framed photograph from the #HowdyModi event to @POTUS @realDonaldTrump.



President Trump thanked PM Modi for this gesture. pic.twitter.com/jP3QjpU4uW