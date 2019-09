अमरीका में मोदी को मिला गैंड वेलकम, इमरान की हुई किरकिरी, अब पाकिस्तानी ऐसे निकाल रहे भड़ास

ह्यूस्टन। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त 'हाउडी मोदी' कार्यक्रम में हिस्सा लेने के ह्यूस्टन पहुंचे हैं। वहीं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान भी UNGA के 74वें सत्र में हिस्सा लेने न्यूयॉर्क पहुंचे हैं। अमरीका के एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का जबरदस्त स्वागत हुआ। काफी संख्या में जुटे लोगों ने शानदार तरीके से पीएम मोदी का अभिवादन किया।

वहीं, पिछली बार की तरह इस बार भी इमरान को बेहद सादे तरीके से रिसीव किया गया। अब पाकिस्तानी पत्रकार और लोग अपने ही पीएम का सोशल मीडिया पर जमकर मजाक उड़ा रहे हैं।

पीएम मोदी को मिला ग्रैंड वेलकम

शनिवार देर रात जब पीएम मोदी जॉर्ज बुश इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बाहर आए तो अमरीकी सरकार के कई मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर आए थे। पीएम मोदी को वहां रेड कॉर्पेट से ग्रैंड वेलकम दिया गया। दूसरी तरफ पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के न्यूयॉर्क पहुंचने ऐसा कोई स्वागत नहीं मिला।

पाकिस्तानी ही उड़ा रहे हैं इमरान खान

एक पाकिस्तानी पत्रकार नायला इनायत ने ट्विटर पर दोनों देशों के पीएम के स्वागत में अंतर दिखाया है। पत्रकार ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर करते हुए इमरान खान पर तंज कसा। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि इमरान के स्वागत में रेड कॉर्पेट तो दूर, इस बार भी अमरीकी सरकार का कोई प्रतिनिधि मौजूद नहीं था।

Who all from the US govt received PM Pakistan in New York? https://t.co/AL9GBQ4ygK pic.twitter.com/v34Snp4y30