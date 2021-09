PM Modi at UNGA: पीएम मोदी ने क्यों लिया चाणक्य, दीनदयाल उपाध्याय और टैगोर का नाम

न्यूयॉर्क। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक शक्तिशाली भाषण दिया। इसमें पीएम मोदी ने उन महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल किया, आज दुनिया जिनका सामना कर रही है। पीएम ने बेहद ही शानदार ढंग से अपने भाषण के दौरान दुनिया को तीन संदेश भेजने के लिए चाणक्य, दीनदयाल उपाध्याय और रवींद्रनाथ टैगोर का जिक्र किया। जबकि उनके दो संदेश संयुक्त राज्य अमरीका की ओर इशारा करते हुए दिए गए थे और एक संदेश उस दर्शन पर था जो भारत के विकास को निर्देशित करता है।

Chanakya had said - When the right work is not done at the right time, time itself destroys the success of that work.



The UN needs to enhance its effectiveness and reliability to stay relevant. Proxy wars and COVID are asking the UN serious questions.#PMmodiAtUNGA pic.twitter.com/KzdtVi72d4