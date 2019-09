4 सितंबर को रूस दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी, राष्ट्रपति पुतिन के साथ अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 4 सितंबर को रूस दौरे पर रवाना होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर पीएम मोदी रूस दौरे पर जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन ने दो अहम मुद्दों पर चर्चा के लिए मोदी को आमंत्रित किया है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुतिन से मुलाकात करने के साथ ही ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम और 20वीं इंडिया-रशिया वार्षिक समिट में भी शामिल होंगे।

पीएम मोदी के रूस दौरे को लेकर भारत के विदेश सचिव विजय गोखले ने इसकी जानकारी दी। विदेश सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी का यह दौरा महज 36 घंटे का होगा। पीएम 4 सितंबर को सुबह व्लादिवोस्तोक पहुंचेंगे और 5 सितंबर को वापस भारत लौटेंगे।

