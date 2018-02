फिलिस्तीन ने दिया PM नरेंद्र मोदी को सबसे बड़ा सम्मान, राष्ट्रपति ने प्रोटोकॉल तोड़ किया स्वागत

नई दिल्ली। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को यहां पहुंचे और इसके साथ ही फिलिस्तीन का दौरा करने वाले वह पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए। जॉर्डन की राजधानी अम्मान से एक हेलीकॉप्टर के जरिए रमल्लाह पहुंचने के बाद फिलिस्तीनी समकक्ष रामी हमदल्लाह ने मोदी की अगवानी की। मोदी को फिलिस्तीन के राष्ट्रपति ने किसी विदेशी नागरिक को दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड कॉलर प्रदान किया है।

मोदी फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ बातचीत करेंगे, जिसके बाद कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा से इतर मोदी और अब्बास की मुलाकात के बाद यह दोनों नेताओं की चौथी मुलाकात होगी। इससे पहले उसी साल के अंत में पेरिस जलवायु सम्मेलन और पिछले साल अब्बास के भारत दौरे के दौरान दोनों नेता मिले थे। यह यात्रा भारत की विदेश नीति की स्थिति की पुष्टि करेगी। दरअसल इस यात्रा के जरिए यह दर्शाया जा रहा है कि भारत एक देश के साथ उसके संबंधों और किसी तीसरे देश के साथ अपने संबंधों को लेकर स्वतंत्र है। पिछले साल जुलाई में मोदी ने सिर्फ इजरायल का दौरा किया था। मोदी के पश्चिम एशिया के तीन देशों के दौरे का पहला पड़ाव फिलिस्तीन है, जिसके बाद वह संयुक्त अरब अमीरात और ओमान जाएंगे।

#Palestine : Prime Minister Narendra Modi lays wreath at Mausoleum of Late President Yasser Arafat in Ramallah. pic.twitter.com/4mV3dF654B