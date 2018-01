पीएम मोदी ने रचा इतिहास, 10 देशों के 27 अखबारों में छपा प्रधानमंत्री का लेख

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान देशों के अलग-अलग समाचार पत्रों में एक लेख लिखा, जो आज एकसाथ प्रकाशित हुआ है। ये लेख सभी आसियान देशों की 10 भाषाओं के 27 अखबारों में प्रकाशित हुआ है। जिसमें मोदी ने कहा है कि भारत और आसियान के संबंध बातचीत करने वाले साझेदारों से आगे बढ़कर रणनीतिक साझेदार के बन चुके हैं।



यह सामान्य घटना नहीं

इसमें उन्होंने कहा है गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर 10 आसियान देशों के नेताओं की एक साथ मौजूदगी उनकी ओर से अभूतपूर्व शुभेच्छा का प्रतीक है। यह कोई सामान्य घटना नहीं है। यह भारत और आसियान की साझेदारी और मजबूत बनाने वाली उनके 190 करोड़ लोगों की उम्मीदों से भरी उल्लेखनीय यात्रा में ऐतिहासिक मील का पत्थर है।



आसियान और भारत अब रणनीतिक साझेदार

उन्होंने आगे लिखा है कि दो दशक से कुछ पहले ही भारत ने वैश्विक तानेबाने में हो रहे बदलावों के लिए अपने द्वार खोले थे और सहज प्रवृति वश उसने पूरब का रुख किया। उन्होंने कहा समय के साथ आसियान और भारत सिर्फ बातचीत करने वाले साझेदार से रणनीतिक साझेदार बन चुके हैं। हर आसियान सदस्य के साथ हमारी कूटनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा साझेदारी बढ़ रही है।

