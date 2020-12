PNB Scam : नीरव मोदी को भारत भेजने के मुद्दे पर जनवरी में होगी ब्रिटिश कोर्ट में सुनवाई

नई दिल्ली। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी और हीरा व्यापारी नीरव मोदी को भारत प्रत्यर्पित करने के मुद्दे पर अंतिम सुनवाई अब जनवरी, 2021 में होगी। ब्रिटेन की अदालत ने इसके लिए 7 या 8 जनवरी की तारीख तय की है। इससे पहले लंदन की एक अदालत ने पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में आरोपी भगोड़े हीरा व्यवसायी नीरव मोदी की हिरासत अवधि मंगलवार को 29 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी थी। अदालत ने नीरव मोदी का प्रत्यर्पण किए जाने संबंधी भारत के अनुरोध पर सुनवाई करते हुए उसकी हिरासत को बढ़ा दिया है।

Fugitive diamantaire Nirav Modi's final extradition hearings in a UK Court scheduled to be held on 7th & 8th January 2021.

(file photo) pic.twitter.com/0nHyiWdSNc