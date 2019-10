पीओके के पीएम ने भारतीय सेना की कार्रवाई को बताया हैवानियत, कहा- दुनिया को इस पर चुप नहीं रहना चाहिए

इस्लामाबाद। पीओके पर भारतीय सेना की कार्रवाई को लेकर पाकिस्तान बौखलाया। भारतीय सेना के हमले में करीब छह नागरिक और 10 पाकिस्तानी सौनिकों की मौत हो गई है। पाक मीडिया ने भारत की इस कारवाई को निर्ममता की संझा दी है। द डॉन ने बताया इस बमबारी में मारे गए नागरिकों के साथ कई लोग घायल भी हुए हैं।

Indian forces in occupied Kashmir have gone berserk. In overnight ruthless shelling they have martyred 6 civilians n wounded another 8 in Muzaffarabad n Neelum districts. This is the height of savagery. The world must not stay silent over it.#KashmirNeedsAttention