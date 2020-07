Poland: सड़क निर्माण के लिए खुदाई के दौरान 115 कंकाल मिलने से मची सनसनी, आत्मा की मुक्ति से है संबंध

वारसॉ। यूरोपीय देश पोलैंड ( European Country Poland ) में सड़क निर्माण के लिए चल रही खुदाई के दौरान 115 नर कंकाल ( 115 skeletons found ) मिलने से सनसनी मच गई है। लोग इसे लेकर हैरान हैं। सबसे बड़ी बात की इतनी बड़ी संख्या में मिले नर कंकालों ( male skeletons ) में 70 प्रतिशत बच्चों के कंकाल हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी अवशेष 500 साल से भी ज्यादा पुराना यानी कि 16 वीं शताब्दी के हैं।

विशेषज्ञों के मुताबिक, कंकालों के मुंह में सिक्के ( coins found buried in mouths of skeletons ) पाए गए हैं। यह सिक्के 16 वीं शताब्दी के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि 16वीं सदी में मृत व्यक्तियों के आत्मा के उद्धार ( salvation of the soul ) के लिए उनके मुंह में सिक्के रखे जाते थे और फिर उन्हीं सिक्कों के साथ शवों को दफन कर दिया जाता था।

बताया जा रहा है कि पोलैंड में सड़क निर्माण कार्य के दौरान ये सभी नर कंकाल पाए गए हैं। जिस स्थान पर सड़क का निर्माण कार्य चल रहा था, वह भी 16 वीं शताब्दी का एक प्राचीन कब्रिस्तान ( 16th century cemetery ) है जिसे हटाया जा रहा था।

सड़क निर्माण के लिए चल रही थी कब्रिस्तान की खुदाई

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ग्रीस को लिथुआनिया ( Greece to Lithuania ) से जोड़ने के लिए यह एक महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के तहत कब्रिस्तान ( cemetery ) के पास खुदाई चल रही थी। मकबरे से मिले ये सभी अवशेष 16 वीं शताब्दी के हैं।

एक पुरानी मान्यता यह भी है कि जीवित और मृत लोगों की दुनिया को अलग करने वाली नदी के उस पार से आत्मा को लाने के लिए मृत व्यक्तियों के मुंह में एक सिक्का रखा जाता था।

राष्ट्रीय सड़क और मोटरमार्ग ( National Roads and Motorways ) के महा निदेशक ने जानकारी देते हुए बताया है कि जांच में अभी तक कुल 115 कंकाल मिले हैं। पुरातात्विक विभाग ( archaeological observations ) के बयान के अनुसार, 70 से 80 प्रतिशत कंकाल बच्चों के हैं। विभाग ने बताया कि सभी कंकालों के पीठ जमीन की ओर ( backs on the ground ) थी, एक हाथ पर उनके दूसरे हाथ रखे हुए थे और उनके मुंह में कुछ सिक्के थे, जो वास्तव में आश्चर्यजनक हैं। बता दें कि मृतकों के मुंह में सिक्कों को मोटल या ओबोल कहा जाता है, जो एक बहुत ही पुरानी ईसाई परंपरा है।

कई लोगों का ये भी मानना है कि ये एक सामुहिक कब्र हो सकती है। लेकिन कब्रिस्तान के लिखित खातों और किंवदंतियों के आधार पर सामुहिक कब्र का कई प्रमाण नहीं मिला है। ऐसा हो सकता है कि इन कंकालों को बहुत सावधानी से दफनाया गया था।