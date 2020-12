पोप फ्रांसिस ने फिर से ‘लाइक’ की बिकनी वाली फोटो, मॉडल ने कहा- 'मैं तो चली स्वर्ग'

नई दिल्ली। ईसाई समुदाय के सर्वोच्च धर्मगुरु पोप फ्रांसिस के आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट से पिछले महीने एक बिकनी मॉडल की तस्वीर को लाइक किया गया था। जिसके बाद जमकर बवाल हुआ और पोप के अकाउंट से इसे हटा लिया गया। लेकिन अब मॉडल ने पोप के अकाउंट से इस लाइक का स्क्रीनशॉट शेयर किया है।

उइगर मुसलमानों को लेकर चिंता जाहिर करने पर चीन ने की पोप फ्रांसिस की आलोचना

uhhh the pope liked my picture? pic.twitter.com/b4hOj2vYHO

दरअसल, पोप फ्रांसिस ने जिसकी तस्वीर को लाईक किया था उस मॉडल का नाम है मार्गेट फॉक्स (Margot Foxx)। मॉडल ने तस्वीर में ब्लैक स्विमसूट पहना हुआ था। अब मार्गेट ने प के अकाउंट से इस लाइक का स्क्रीनशॉट ट्विटर पर शेयर करते हुए मार्गेट ने खुद लिखा, ‘पोप ने मेरी फोटो लाइक की, मतलब मैं स्वर्ग में जाउंगी। उनके इस पोस्ट को साझा करने के बाद से ही ये सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

ये हैं MP के 5 प्रमुख चर्च, जिसमें एक हैं एशिया की दूसरी सबसे सुंदर चर्च, जानिए इतिहास

the pope liked my picture that means i’m going to heaven 😌