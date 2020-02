पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेईज्जती, जेनेवा में लगे 'पाक आर्मी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र' के पोस्टर

जिनेवा। पाकिस्तान (Pakistan) का आतंकी कनेक्शन (Terrorism Connection) दुनिया में किसी से भी छिपा नहीं है। अमरीका, भारत समेत दुनिया के तमाम देश पाकिस्तान को आतंक पर लगाम लगाने की हिदायत देते आ रहे हैं। हालांकि, पाकिस्तान हमेशा से ही इन सुझावों पर ढीला रवैया अपनाते आ रहा है। यही वजह है कि दुनिया के कई देश पाकिस्तान को आतंक का आका मानने लगे हैं। इसी से जुड़ी एक खबर स्विटजरलैंड (Switzerland) से आ रही है। दरअसल, यहां एक पोस्टर लगा है जिसमें पाकिस्तान की सेना (Pakistan Army) को अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र बताया गया है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र के दौरान लगाया गया पोस्टर

खास बात यह है कि पोस्टर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र के दौरान जिनेवा में लगाया गया है। यहां के ब्रोकन चेयर स्मारक के पास लगे इस पोस्टर में लिखा है कि पाकिस्तानी सेना अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का केंद्र है। वैसे यह पहला मौका नहीं है जब जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह के पोस्टर लगे हों। इससे पहले भी कई बार अलग-अलग पोस्टरों ने यहां पाकिस्तान की पोल खोली है।

Switzerland: A banner reading 'Pakistan Army Epicenter of International Terrorism' was put up near Broken Chair monument in Geneva, during the ongoing 43rd session of the United Nations Human Rights Council pic.twitter.com/cArxiia7n6