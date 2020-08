Germany में पाकिस्तान समर्थकों के आगे टिका रहा भारतीय, उपद्रवियों के सामने लहराया तिरंगा

नई दिल्‍ली। सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो इन दिनों खूब चर्चा में है। 15 अगस्त के दिन जर्मनी में एक अकेला शख्स खालिस्तान और पाकिस्तान (Pakistan) समर्थकों से लोहा लेता दिखाई दिया। फ्रैंकफर्ट में ये उपद्रवी भारत और पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के विरोध में आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे थे। यहां पर मौजूद एक भारतीय को ये सहन नहीं हुआ और वे वहीं पर उनसे भिड़ गए। इस शख्स का नाम प्रशांत वेंगुर्लेकर है, वे फ्रैंकफर्ट में रहते हैं।

This is the first video where I was recording and a Pakistani protester came to me and abused me in Frankfurt on 15 Aug. but I stood my ground. #baapbaaphotahai @PMOIndia @narendramodi @Swamy39 @TarekFatah @BJP4India @AUThackeray @CMOMaharashtra pic.twitter.com/dWPYGZWywV