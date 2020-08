Belarus के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने दो टूक कहा- मेरे जिंदा रहते दोबारा चुनाव होना मुश्किल

मिंस्क। बेलारूस (Belarus) के चुनावों में आम जनता धांधली के आरोप लगा रही है। वह इसके परिणामों के विरोध में सड़कों पर उतर आई है और दोबारा से चुनाव की मांग कर रही है। वहीं राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको (President Alexander Lukashenko) ने दो टूक कह दिया है कि मेरे जिंदा रहते इस देश में दोबारा चुनाव नहीं हो सकते हैं। मुझे गोली मार दो और चुनाव करवा लो। वहीं लुकाशेंको के खिलाफ चुनाव लड़ने वाली विपक्ष की नेता स्वेतलाना तिखानोव्सना अपने बच्चों सहित देश छोड़कर भाग गईं हैं। उन्होंने देश में अपनी और परिवार की जान खतरा बताया है।

More than 100,000 people took to the streets in Minsk, Belarus, on Sunday in what is being called the country's largest anti-government demonstration ever. The protesters are calling for the removal of longtime authoritarian President Alexander Lukashenko. pic.twitter.com/Y81LEns53z