Donald Trump ने H1-B वीजा पर पाबंदी लगाने का किया ऐलान, भारतीय पेशेवरों को बड़ा झटका!

वाशिंगटन। कोरोना संकट (Coronavirus) से जूझ रहे अमरीका में बेरोजगारी चरम पर है। ऐसे में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने बड़ा कदम उठाते हुए H1-B वीजा पर पाबंदियों की घोषणा कर दी है। इस ऐलान के बाद भारतीय पेशेवरों को तगड़ा झटका लगा है। यह पाबंदी 31 दिसंबर 2020 तक लगाने का ऐलान किया गया है। ट्रंप के इस फैसले से विभिन्न क्षेत्रों को में काम कर रहे ढाई लाख विदेशी कामगार प्रभावित हो सकते हैं। इससे सबसे बड़ा नुकसान भारतीयों को उठाना पड़ सकता है।

US President Donald Trump to extend US work visa freeze to year-end as per White House: AFP news agency (file pic) pic.twitter.com/Iq6ilFSlVR