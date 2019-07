तीन अफ्रीकी देशों के दौरे पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पहले चरण में पहुंचे बेनिन

बेनिन। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ( President Ram Nath Kovind ) तीन अफ्रीकी देशों के दौरे ( President kovind Africa Visit ) पर हैं। रविवार को राष्ट्रपति कोविंद बेनिन ( Benin ) पहुंचे। यहां राष्ट्रपति बेनिन के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। इसके बाद पोर्टो नोवो में राष्ट्रीय सभा को भी संबोधित करेंगे। बता दें कि बेनिन, गिनी और गाम्बिया की यात्रा पर रवाना हुए राष्ट्रपति रविवार को बेनिन पहुंचे हैं।

राष्ट्रपति कोविंद की सात दिवसीय यात्रा

राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद सात दिवसीय पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा पर हैं। आपको बता दें कि यह भारत के किसी भी राष्ट्रपति का तीन पश्चिम अफ्रीकी देशों- बेनिन, द गाम्बिया और गिनी का पहला उच्च स्तरीय दौरा है। रविवार शाम को राष्ट्रपति कोविंद कुटनू के कार्डिनल बर्नडाइन डी कुटनू अतंरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पहुंचे। बता दें कि कुटनू बेनिन का सबसे बड़ा शहर है।

Benin: President Ram Nath Kovind accorded Guard of Honour in Cotonou, he is on his first leg of three nations tour to West African region. pic.twitter.com/zgAtRZaXfX